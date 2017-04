Marcos discute com Emilly por ela estar amiguinha de Ieda

Após doze horas de prova, Emilly estava pronta para passar um dia alegre com seu mozão com a certeza de que os dois não seriam mandados juntos ao paredão, certo? ERRADO! Marcos ficou irritadíssimo com as conversinhas que Emilly vem tendo com os outros moradores da casa.

No meio da tarde, a gêmea foi desabafar com Ieda sobre o comportamento de Marcos, e ouviu conselhos da aposentada. Logo depois foi falar com o médico e acompanhou um surto bem parecido com o daquele dia em que ele acordou querendo caçar as mentiras da casa.

Marcos retornou ao assunto que todo mundo é podre e hipócrita naquela casa, e que todos estavam perto de Emilly por interesse. Ele voltou àquela história de que Marinalva e Ieda teriam se juntado num plano diabólico para separá-los usando a vinda de Elettra.

Após muito grito e dedo na cara, Emilly rebateu alguns argumentos. Marcos, então, deu uma volta imensa e abraçou novos argumentos para sair por cima da discussão, declarando que queria a gêmea afastada das pessoas da casa. “Mas se eu fico perto de ti você diz que eu te sufoco”, disparou Emilly.