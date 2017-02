Marcos dispara: “Tentaram me jogar nas chamas do machismo”

Foi só fechar a porta após a eliminação de Gabriela Flor no Big Brother Brasil que o doutor Marcos exibiu um sorrisão de orelha a orelha, afinal ele havia sobrevivido ao primeiro paredão do reality show (mas sem saber que a votação foi apertada, ela teve 59% dos votos).

E qual foi a primeira atitude de Marcos depois da vitória? Claro que foi conversar com suas algozes! O brother foi falar rapidamente com as líderes Mayara e Vivian sobre a declaração machista que justificou sua indicação ao paredão. O papo não desenvolveu muito porque logo Marcos foi até seu cantinho favorito da casa conversar com seus BFFs do programa.

Estavam reunidos nos banquinhos na frente da piscina Rômulo, Ilmar, Pedro, Elis e Marinalva, e para toda essa plateia Marcos começou a prever o futuro do jogo. Afirmou que tentaram jogar ele nas “chamas do machismo” e que isso era uma justificativa fraca. Os brothers concordaram. Pedro constatou que Marcos voltou mais forte do paredão, e Elis completou que o participante voltou com o peito estufado.

Justificando o papel de vilão que os usuários de redes sociais lhe deram, Marcos começou a chamar o “grupo” rival de infantil e que eles vão sair logo logo, um a um, semana a semana. Faltou só um tapa-olho e uma risada maligna para virar vilão de filme da Disney.

O próximo paredão começará a se desenhar na próxima quinta-feira, com a realização da prova do líder.