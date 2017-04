Marcos diz que Emilly o desrespeita e humilha no BBB17

O relacionamento mais abusivo do Big Brother Brasil manteve o tom de conflito após uma noite de sono. Após a gravação do Raio-X (o vídeo diário publicado o site oficial), Marcos manteve um olhar perdido no horizonte enquanto Emilly tentava conversar numa boa com ele.

Os argumento de Marcos ficaram circulando os mesmos pontos, e muitas vezes entraram em contradições. Ele enumerou características que Emilly deveria mudar para que o casal desse certo, e pediu que ela fizesse o mesmo. Assim que a gêmea citou o seu primeiro item da lista, a falta de respeito, Marcos a interrompeu dizendo que nunca a desrespeitou na casa.

Vamos interromper a cobertura do BBB um minutinho para uma série de imagens que representam o que estamos sentido nesse momento:

Com o namorando tentando conduzir o próprio juri, Emilly precisou apelar para paciência divina para acompanhar a linha de raciocínio torta do médico. Marcos novamente pegou no braço de Emilly com força e ela chegou ao ponto de avisar que estava doendo. Ele continuou falando o quanto se sentia humilhado e desrespeitado por Emilly com desculpas risíveis.

Quando a gaúcha decidiu ignorar as interrupções e conseguir enumerar as críticas de Marcos (que ele mesmo havia pedido para que ela falasse), ele abandonou a conversa dizendo que não conseguiria mais manter um relacionamento com ela na casa e disse que sairia do programa. Com dramaticidade, tirou o microfone e passou muito tempo flutuando sozinho na piscina.

A conversa foi retomada depois e eles foram dormir juntos, cansados da manhã de DR intensa.