Marcos e Emilly estão na mira de todos os grupos do BBB17

Enquanto Emilly fica aí falando que é sensacional, tem um pessoal no Big Brother Brasil que está louco para planejar um paredão envolvendo o último casal restante no programa. Sabe quem quer fazer essa maldade? Todo mundo! Sem qualquer combinação de voto, todos as panelinhas da casa já estão planejando nas mesmas pessoas para a próxima votação.

Durante a Festa Pantaneira, Vivian, Pedro e Roberta se reuniram para conversar cobre o paredão e chegaram à conclusão que o ideal é colocar Marcos e Emilly. Sim, até mesmo Roberta que deixou de lado qualquer fidelidade partidária para se colocar contra sua bff do começo do confinamento. Aliás, a Mulher-Meme contou que se vier a ganhar o colar do anjo ela não pensa em imunizar Emilly.

Mas uma andorinha não faz verão, e três votos não combinam paredão. Porém, eles nem fazem ideia que outro grupinho também já está combinando voto. Hoje (23), depois do almoço, rolou um papo entre Elis e Marinalva com o mesmíssimo plano de colocar o casal na berlinda no próximo domingo.

O próximo paredão começa a ser desenhado a partir dessa noite, com a prova do líder. Se a liderança cair para Roberta, Vivian, Pedro, Marinalva ou Elis, é bom o casal já ir se preparando para uma indicação iminente.