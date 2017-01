Marcos e Gabriela Flor disputam o primeiro paredão do BBB17

Domingo é dia oficial de macarronada com a família e de formação de paredão no Big Brother Brasil, não é mesmo? E depois da eliminação dos gêmeos, chegou a vez de compor o primeiro paredão da nova edição.

O ritual começou com a entrega do colar do anjo, e Daniel já foi anunciando que o imunizado da semana é Luiz Felipe. Assim, ficaram livres da votação Manoel, Emilly, Mayara, Roberta e o próprio Luiz Felipe.

As líderes Vivian e Mayara vieram em seguida anunciar a indicação ao paredão. Vivian tomou a palavra e disse ter ensaiado muito um discurso, e que na festa de sexta-feira ela teve a certeza de quem seria o indicado por achar que ele poderia estar sendo falso no programa: Marcos. Mayara ainda acrescentou que ele tem sido deselegante com as mulheres na casa com seus comentários.

Após Marcos entrar na berlinda, chegou a vez da votação dos brothers no confessionário. Confira o voto de cada um assim como suas justificativas:

Roberta votou em Ilmar por causa de um comentário desagradável dele sobre gordos.

Ieda votou em Gabriela Flor por falta de interação da sister.

Daniel votou em Gabriela Flor por não se aproximar das pessoas.

Marinalva votou em Ieda porque quer que ela volte (!?)

Ilmar votou em Gabriela Flor por causa do clima na casa.

Elis votou em Gabriela Flor porque ela ia votar no Marcos e não tinha mais opção.

Pedro votou em Ilmar por causa de alguns comentários a respeito das meninas.

Gabriela Flor votou em Ieda porque foi a pessoa com quem menos teve interação.

Luiz Felipe votou em Gabriela Flor por ter se afastado dele.

Rômulo votou em Gabriela Flor porque ela está tensa (?).

Marcos votou em Vivian por afinidade.

Emilly votou em Gabriela Flor por ela ser muito individualista.

Manoel votou em Rômulo porque ele é frio.

Com sete votos, Gabriela Flor disputará com Marcos a chance de ficar na casa. A eliminação acontecerá na próxima terça-feira no primeiro paredão do BBB17 e estamos já ansiosos para saber no que vai dar isso.