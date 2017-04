Marcos e Marinalva disputam o novo paredão do BBB17

Estamos todos prontos para um atípico paredão realizado num sábado? Vamos lá! Em votação excepcional, o mais novo paredão do Big Brother Brasil será entre Marcos e Marinalva.

O programa começou com a exibição do resumo do que rolou no dia, e acompanhamos todo o desenrolar da prova do líder que garantiu a coroa para Emilly. Surpreendentemente o programa exibiu até mesmo a reclamação de Marcos com a regra da prova.

Tiago Leifert entrou ao vivo rapidamente para parabenizar Emilly e anunciar que haveria uma festa. Ah, e do nada ele ordenou que a nova líder indicasse alguém para o paredão, e Emilly colocou Marinalva por vários motivos. “É bonito o perdão, mas isso não apaga os erros cometidos”, disparou. A tarefa seguinte de Emilly foi sortear as pessoas que votariam abertamente. Confira os votos e as justificativas:

Ieda votou em Marcos porque ele falou muito sobre fidelidade, e ela se sentiria traindo suas companheiras.

Vivian votou em Marcos porque não votaria em Ieda.

Marinalva votou em Marcos porque já está decidido.

Marcos votou em Ieda por aqueles motivos do passado.

Durante as justificativas, já rolou um barraquinho com Marcos interrompendo as explicações de Vivian e Ieda. Por sorte, Tiago Leifert estava lá para garantir que elas conseguissem falar à vontade.