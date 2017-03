Marcos fala mal de Ieda e está de olho em Marinalva

Nessa madrugada rolou a Festa Hip Hop para os moradores do Big Brother Brasil com direito a um show do Projota. Embora a música do cantor fale de uma garota que só quer paz, o clima na casa mais vigiada era de guerra mesmo com Marcos mirando seus canhões para duas novas adversárias (já que as pessoas estão saindo e ele já está sem adversários).

Em uma conversa com Ilmar no quarto do líder, o médico se mostrou revoltado com Ieda. Disse que ela elogia Ilmar apenas para não ser indicada para o paredão, e que isso é sujo, podre e medíocre. O Doc ainda disse que fora da casa um monte de gente o elogia gratuitamente e Ieda não faz isso. Resumindo: ele guarda mágoa porque ela não aplaude ele.

Mas a aposentada não é a única pessoa que Marcos está por aqui no BBB17. Obviamente o médico também está de olho em Marinalva por causa das provocações entre ela e Emilly. O líder concordou com o amigo e ainda disse que terá uma conversa séria com ela hoje depois do almoço. Vixe, será que ele vai mudar o voto original dele?