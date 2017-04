Marcos fala mal de Ilmar enquanto anda na esteira

Se tem uma coisa que podemos elogiar do médico Marcos nessa edição do Big Brother Brasil é que ele tem bastante apreço pela saúde do corpo. Ok, tirando um ou outro descontrole emocional que causou medo nos coleguinhas, o Doc está sempre na academia se exercitando. Hoje, no entanto, ele foi um fenômeno porque exercitou não só as pernas como também a língua.

Ieda acompanhou o médico até a academia e ele ficou fazendo esteira enquanto conversava com a aposentada. Quando o assunto chegou no tema “Ilmar”, suas feições mudaram e ele esteve longe da aparência pacífica que vinha sustentando.

Para Marcos, Ilmar saiu com a pior imagem possível, porque ele foi traidor e ganancioso. O brother ainda comparou o eliminado àqueles personagens de filmes que traem o grupo por pura ganância.

Enquanto Marcos acredita que seu ~rival~ foi eliminado com uma imagem péssima, a galera da Internet não tem perdoado as atitudes do médico dentro da casa e seu constante desrespeito com as mulheres.