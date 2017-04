Marcos fica paz e amor, medita e promete Tour de Desculpas

Marcos segue como sendo entretenimento de primeira dentro da casa do Big Brother Brasil. Depois de um Jogo da Discórdia tensíssimo em que ele foi confrontado pelos brothers e pelos eliminados, o médico percebeu que sua imagem de puro surto poderia prejudicá-lo e adotou uma atitude completamente oposta: virou Marquinhos Paz e Amor.

A guinada de 180º no comportamento do brother incluiu meditação para aparecer no VT e o plano de pedir desculpas a quem ele havia magoado no dia anterior com seu comportamento primitivo. Vivian foi a primeira com quem conversou (e isso despertou o ciúme de Emilly), e logo depois ele deve ter achado que já estava bom, pois cancelou a Tour de Desculpas e não foi atrás de Marinalva, Ieda e nem de Ilmar.

A mudança repentina parece ser apenas de aparência, porque quando está a sós com Emilly critica e ofende todos os participantes da casa, isso sem falar nas piadas de péssimo gosto. Ele chegou a ~~brincar~~ que Daniel estava com AIDS porque parecia bem mais magro no vídeo exibido no Jogo da Discórdia do dia anterior.