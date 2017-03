Marcos fica todo saidinho na presença de Claudia Ohana

Em mais de uma ocasião Marcos reclamou que as festas do Big Brother Brasil traziam convidados que ele nunca havia ouvido falar, mas a Festa Zumbi dessa noite fez o cirurgião virar tiete com a presença de sua crush de juventude.

Os brothers ganharam uma apresentação especial do musical baseado na novela Vamp, com a presença exclusiva dos atores Claudia Ohana e Ney Latorraca. Quando os atores cantaram o clássico “Noite Preta”, todo o pessoal quarentão vibrou e cantou junto. Porém, Marcos estava um pouco mais animado que o habitual.

Após o musical, os atores foram cumprimentar os brothers e Claudia Ohana simulou uma mordida no pescoço de Marcos. Reparem a animação da criança:

Por educação, eles foram mostrar como era o quarto do líder. Claudia Ohana se jogou na cama enquanto Ney Latorraca dominava os puffs. E o que Marcos fez? Sim, claro que ele pulou na cama para abraçar a Natasha de Vamp:

“Eu fui agarrada no BBB!”, brincou Claudia. Emilly que viu aquilo tudo de camarote pelo menos levou na esportiva (mas só na hora). Após uma discussão com Marcos, Emilly encontrou Vivian no banheiro e as duas ficaram conversando como se fossem as melhores amigas desde sempre. A amazonense consolou Emilly e concordou que Marcos perdeu a linha com a atriz. “Pelo menos não foi com o Ney Latorraca”, brincou Vivian.