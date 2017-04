Marcos ficará de fora da lavação de roupa suja do BBB17

Finalmente rolou a confirmação de um dos melhores eventos das últimas edições do BBB. Rafael Cortez apresentava o #RedeBBB (programa online de entrevistas e debates sobre o reality) e revelou que sexta-feira (14) acontecerá a Maratona BBB no Gshow e no Globoplay.

Para quem não sabe o que se trata a Maratona BBB, nada mais é do que a famosa lavação de roupa suja com todos os participantes do programa reunidos. Serão exibidos os vídeos dos barracos e os envolvidos poderão resolver seus problemas (ou brigar ainda mais). Porém, o protagonista dos maiores barracos não vai dar as caras.

Marcos não participará da maratona, e o motivo é ainda nebuloso. Não se sabe se o próprio participante achou melhor poupar sua imagem ou se foi a Produção do BBB que preferiu não criar um climão difícil de se controlar. Vale lembrar que Ana Paula, expulsa ano passado do BBB, participou normalmente dessa maratona.