Marcos foi bem Marcos na festa dessa noite no BBB17

Após a conversa de ontem, Emilly e Marcos aparentemente se reconciliaram. A gêmea deixou de lado toda reclamação sobre se sentir humilhada por ele e por suas brincadeiras e voltou a dar aquela moral para o médico mais controverso do Big Brother Brasil. Resultado? Bem, na festa da noite o brother agiu igualzinho como sempre.

Em um momento da festa, Emilly foi ao quarto trocar de roupa para algo mais confortável e ouviu um discurso bem machistinha de Marcos: “Se prepara que comigo não tem roupinha muito extravagante não. Sexy só dentro de casa”. Talvez o médico tenha aproveitado que o tema da festa era os anos 20 para pegar a mentalidade da época, não é mesmo?

Lembra como Emilly contou que se sentia humilhada com a brincadeira de ser chamada de Pinscher Maluco? Então, Marcos voltou a chamá-la dessa forma. E quando ela fez algum comentário sobre os pais de Marcos, o médico virou a cara e ordenou que ela não falasse sobre seus pais.

E o relacionamento dele com Ilmar? Bem, continua a mesma coisa, mesmo Marcos tendo queimado o amigo para conseguir voltar com Emilly. Os dois conversaram durante a festa e falaram que a amizade não mudou em nada, e o Doc até tentou convencer Emilly a se reconciliar com Ilmar. Sem sucesso.