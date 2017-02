Marcos ganhou uma imunidade no BBB17 (mas ainda não sabe disso)

No final da manhã de hoje (24) aconteceu na casa do Big Brother Brasil a prova do anjo valendo… uma imunidade surpresa! E quem se deu bem nessa gincana foi Marcos.

A prova do anjo foi bem simples: vestidos de aspirantes de reality show culinário, todos os brothers participaram de um jogo da memória envolvendo várias mesas com pratos escondidos. Mas toda a megaprodução do BBB foi por água abaixo porque não rendeu nada, afinal Marcos venceu a prova muito rapidamente.

Conforme Tiago Leifert explicou na noite de ontem, o anjo dessa semana será autoimune. No próximo domingo, antes da indicação dos líderes, Marcos entregará o colar da imunidade pra alguém e o apresentador vai avisar que, na verdade, quem não pode ser indicado é o próprio Marcos.

Mas a pessoa que ele daria o colar não vai ficar com cara de tacho, porque Leifert vai dar um superpoder a quem ficou sem a imunidade: essa pessoa terá o direito de indicar uma pessoa para o paredão triplo da semana.