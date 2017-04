Marcos insinua que Marinalva usa muleta para “pagar de coitada”

Usando uma expressão conhecida de nossos avós, Marcos “acordou com os ovos virados”. Ele está completamente descompensado e atirando em tudo e todos, principalmente se é alguém que ele considera um desafeto dentro da casa do Big Brother Brasil.

Em uma conversa com Emilly no quarto do líder, o casal começou a conversar sobre Marinalva e sobre ~coitadismo~. O médico observou que Marinalva passou o dia usando muleta, e afirmou que ela faz isso para causar comoção. “O dia que ela quer passar de coitada ela fica o dia inteiro de muleta”, disparou o médico sobre a paratleta, e afirmou que nos outros dias ela usa a prótese.

Nessa edição do Big Brother Brasil, Marinalva alternou entre o uso de uma prótese e de muletas. Ela já afirmou que não usa a prótese durante muito tempo por causa de dor.