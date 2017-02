Marcos leva terceiro fora e já pode pedir música no Fantástico

Podemos classificar o doutor Marcos do Big Brother Brasil com muitas palavras, uma delas é “persistente”. Logo depois do show da Anitta, o brother sentou no sofá da casa com Emilly para conversar e, maaaais uma vez, tentar conquistar o coração da gêmea. Spoiler: deu errado.

Sutil como um elefante numa loja de cristais, Marcos perguntou para Emilly se ela não achava que o Brasil estava querendo mais um casal na casa. A sister, por sua vez, fez uma cara de desolação e perguntou se Marcos nunca ia se cansar com esse assunto.

“Vou ter que aturar isso até eu sair daqui”, comentou Emilly com cara de saco cheio. Marcos continuou a cantada e disse que ela vai ter que aturar fora da casa também, se encontrá-lo. Emilly tentou fugir do assunto falando de quando for conhecer a mãe do Marcos, mas ele voltou ao tempo presente perguntando se o Brasil queria um casal na casa.

Emilly, então, deu a melhor resposta possível para aquele momento: “O Brasil quer ver tu me incomodando, não tu namorando”. E ainda completou dizendo que casalzinho é uma coisa que tá over.

Como insistência é o sobrenome do cirurgiâo, ele segurou na mão de Emilly e falou que poderia ser casalzinho de uma noite, que se pega e no dia seguinte voltam a ser amiguinhos. “Você acha que tá falando com quem? Não sei que Emilly que você conhece que faria isso”.

Bem, como foi o terceiro toco de Marcos, ele já pode pedir uma música pra tocar no Fantástico. Nós temos uma sugestão: