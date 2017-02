Marcos não desiste de Emilly e tenta usar signos na conquista

Depois de protagonizar o primeiro toco dessa edição do Big Brother Brasil e da primeira tentativa-de-beijar-a-garota-achando-que-ela-estava-a-fim-só-que-não-estava (ao menos ele pediu desculpas pelo vacilo), o doutor Marcos vem se aproximando lentamente de Emilly para conquistá-la de qualquer forma.

Qual é a primeira estratégia de um homem quando quer chamar a atenção de uma mulher? Uma mudança no visual! Para a Festa Amazônica de ontem, o brother tirou parte da barba e ficou apenas com um bigode. O resultado, bem… vocês podem ver no tweet abaixo:

Tô impressionado como o Marcos tá digivolvendo para Phil Dunphy #RedeBBB #BBB17 pic.twitter.com/hxU87TQk8w — Fábio Garcia (@fabiogaj) February 2, 2017

Na manhã de hoje (02), Marcos tirou o bigode e ficou com a cara limpa. Marinalva até perguntou o motivo, porque segundo ela tinha ficado muito legal. A resposta veio na opinião de Emilly: “ficou horroroso”.

Mas papinho é uma arte e tomar fora faz parte, então de tarde Marcos tentou uma forma mais mística de abordar Emilly: falando sobre signos. O cirurgião, que é ariano, perguntou qual era o signo de Emilly e a sister respondeu que era leonina. Logo depois, como quem não quer nada, Marcos completou “sabia que Leão é o signo que combina mais com Áries?”.

Infelizmente para o ‘Doc’, a nova tentativa mereceu um toco também, pois Emilly disse que não liga muito para signos na hora de se relacionar. Quantos foras será que ele precisa tomar pra aprender?