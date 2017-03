Marcos presenteia Emilly com flores após ela usar o “troninho”

O Castigo do Monstro da semana no Big Brother Brasil foi pocket, mas pesado: Ilmar, Emilly e Ieda estão todos unidos por uma mesma roupa e incapazes de usarem todos seus membros. Enquanto Ilmar está totalmente sem controle de suas mãos, Ieda pode usar a mão esquerda e Emilly a direita.

O único momento que eles ganham um pouco de ~liberdade~ é na hora de usar o banheiro, aí os outros dois ficam acampados na porta do sanitário esperando que a pessoa use o cubículo. Bem agradável mesmo. Mas se já é bem legal ter duas pessoas esperando você usar o banheiro, imagina se é o seu affair te esperando para te dar um buquê de flores? Acredite ou não, Marcos tirou sabe-se-lá-de-onde a ideia de fazer um agradinho para Emilly. Então, enquanto a gêmea estava lá sentada no troninho, ele ficou esperando com as flores.

Assim que ela saiu do banheiro, foi recebida por amor, carinho e um buquê de flores de seu amor de confinamento. Ah, e risadas de Ilmar e Ieda que provavelmente acharam essa situação tão surreal quanto a gente. Ela levou na esportiva, mas a cara dela na imagem dessa matéria não mente.