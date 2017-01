Marcos quer saber se desrespeitou mesmo as mulheres no BBB17

Indicação de líder para o paredão do Big Brother Brasil é garantia de desconforto para os participantes, afinal o motivo é dito ali na frente de todo mundo. E a justificativa dada pelas líderes Vivian e Mayara para a indicação de Marcos fez os níveis de climão atingirem um novo patamar na casa mais vigiada do Brasil.

Segundo as sisters, Marcos foi indicado porque tem sido desrespeitoso com as mulheres. Durante a festa do Nego do Borel as mulheres se incomodaram com o participante, chegando a chamá-lo de “tarado”. Em outra conversa, após ter sido perguntado se sairia na G Magazine (revista homossexual de nu masculino que nem existe mais), Marcos disse as mulheres da casa seriam futuras capas de revistas (provavelmente se referindo a publicações de nu feminino).

A justificativa caiu como uma bomba para Marcos, que reuniu um pequeno grupo de brothers para perguntar se realmente estava sendo desrespeitoso com as mulheres. Segundo ele, o que Vivian e Mayara declararam para Tiago Leifert foi muito ‘pesado’, ‘maligno’. Entretanto, no grupo reunido por Marcos apenas uma mulher estava presente, Marinalva. O ideal seria juntar o maior número de mulheres possível, não? Quem poderia responder se ele foi desrespeitoso são as mulheres, e não seus colegas homens.

Depois Marcos foi ter conversas com várias sisters. Declarou torcida para que Gabriela Flor ficasse na casa, conversou com Mayara e Vivian sobre a justificativa e teve uma looooooonga conversa com Emilly (e a impedindo de jantar). Aproveitando que estava ali mesmo, a gêmea perguntou se Marcos havia dado em cima da Mayla, e o brother negou.

So temos uma certeza: ficando Gabriela Flor ou Marcos, vamos ter muito desconforto na casa do Big Brother Brasil.