Marcos “sacrifica” Ilmar para voltar a falar com Emilly

Mais mudanças na casa do Big Brother Brasil. Emilly encontrou Marcos na cozinha e o médico não falou absolutamente nada, e isso bastou para a gêmea se sentir tentada a ir conversar com ele. Ela o abordou perguntando se ele vai continuar fingindo que ela não existe, e aí eles começaram uma conversa de muitas horas em vários cômodos diferentes. Uma DR itinerante.

Marcos explicou seu afastamento dizendo que Ilmar havia se sentido humilhado, e aí a conversa foi suspensa porque o médico se revoltou ao encontrar bananas que Ieda guardou no armário para comer depois. A DR do ex-casal ficou no pause e a discussão principal foi entre Marcos e Ieda a respeito da tal banana.

Algum tempo depois, Marcos foi até o quarto da líder conversar com Emilly e colocaram os pingos nos “i”. A gêmea acredita que Ilmar quer tirá-la do jogo, por isso criou tudo isso de ~~afastamento educativo~~. Ao se dizer humilhada por Ilmar, Marcos colocou lenha na fogueira dizendo que a gaúcha não deve deixar alguém a humilhar. O cirurgião deu o cheque-mate quando ponderou a possibilidade de Ilmar estar jogando ele contra a Emilly.

A DR segue, o jogo continua e cada vez mais vai se assemelhando com um tabuleiro de xadrez no qual um precisa sacrificar uma peça para chegar ao final do jogo. Qual será o movimento de Ieda agora com essa aproximação de Marcos após a prova da liderança?