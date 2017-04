Marcos se descontrola de novo no BBB17, entenda o que aconteceu

A produção do Big Brother Brasil se esforçou ao máximo para uma das festas mais emocionantes de todas as edições do reality. Em uma espécie de sala de controle futurista, os brothers tiveram acesso a coletâneas de vídeos marcantes da edição e receberam mensagens de carinho do pessoal da Internet. A festa, entretanto, foi completamente estragada por Marcos, que saiu de si e demonstrou total descontrole emocional.

Já no final da tarde de ontem (08) Marcos discutiu com Emilly por causa de Ieda, afinal considera a aposentada falsa. Logo depois aconteceu a formação do paredão, e Ieda votou em Marcos sem nenhum pudor e isso foi o bastante para ele perder de vez a cabeça. No começo da festa o médico já foi confrontar Ieda com seu tom de voz elevado tradicional e o famoso dedo na cara, e a aposentada saiu da festa para denunciá-lo para a Produção.

Após ter estragado o clima da festa, Marcos ordenou que Emilly saísse de lá para que conversassem. A gêmea até pediu para ficar um pouco mais e curtir a festa, mas Marcos contou que já esteve em mil festas aqui fora da casa e que todas são iguais. Emilly obedeceu o namorado abusivo e abandonou momentaneamente a homenagem feita pela Produção..

Marinalva largou a festa e foi conversar com Marcos na piscina, e explicou que a briga do casal não afeta apenas eles, e sim toda a casa. Enquanto isso, Emilly desabafou novamente com Ieda e a aposentada deu o melhor conselho do mundo: ela não precisa disso.

O descontrole emocional de Marcos voltou a afetar Emilly em outras discussões em vários cômodos da casa. O médico chegou a falar que ela devia escolher entre ele ou Ieda, e propôs um pacto de silêncio no qual ela não poderia conversar com mais ninguém na casa. Rolou até uma bronca por Emilly ter indicado Marinalva e não Ieda ao paredão.

Como a falta de respeito de Marcos pela namorada parece não ter limites, eles discutiram novamente na cozinha a respeito do relacionamento, e o médico perdeu cabeça mais uma vez e agiu agressivamente. Encurralou Emilly na parede, a calou com seu dedo e ficou gritando com ela. Confira o vídeo:

Marcos encurralando a Emilly no canto, colocando dedo na cara e gritando. NOSSA QUE CARA ESCROTO!!!!! pic.twitter.com/sAIZ6iJymn #BBB17 — Televizona 📺 (@TeIevizona) April 9, 2017

Marinalva se assustou com o barulho e foi ver o que estava acontecendo, e teve uma discussão com Emilly na qual a paratleta disse que a gêmea é uma pessoa desqualificada para vencer esse programa por ser mau caráter.

Depois de Ieda e Marinalva terem indo dormir, o comportamento de Marcos deu uma volta de 180º graus e ele apareceu na festa disposto a curtir e se emocionar com as retrospectivas, além de dançar animadamente com sua namorada e na presença de Vivian (que durante todo o barraco ofereceu o ombro amigo para Emilly). Após a festa o casal continuou discutindo no jardim até o dia amanhecer, como mostra o vídeo a seguir:

@MarianaBelem esse vídeo é o supra sumo da violência .. mas ninguém fez nada pic.twitter.com/8zGVAPYRsf — LzZ (@LzZoliveira) April 9, 2017

Nas redes sociais pegou muito mal o comportamento de Marcos durante a festa, e muitos alegam que o médico passou totalmente dos limites e chegou a agredir Emilly. Também comentam com ironia o fato que a Globo defendeu as mulheres em dois episódios polêmicos recentes (o caso do Victor e o de José Mayer), mas parece não ter controle algum sobre o participante do Big Brother Brasil.