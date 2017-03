Marcos sobre crianças com pais separados: “Não é saudável”

Marcos passou parte dessa manhã de paredão sentado no jardim conversando com Emilly (que a essa altura do campeonato nem a gente sabe se eles são um casal, amigos, ex…). Em determinado ponto, a gaúcha contou que cometeu um erro irreparável numa relação do passado, mas não quis revelar na casa em voz alta. Após pressão de Marcos, a gêmea contou que mentiu para um antigo namorado dizendo que não estava tomando a pílula porque o tal affair queria que ela engravidasse.

“Se você tivesse um filho, estaria em uma roubada agora”, disparou Marcos diante da possibilidade de Emilly ser uma mãe solteira. Logo depois, o médico declarou que não acha saudável uma criança ser criada com os pais separados.

Pessoas do Twitter que acompanhavam o Pay-Per-View ficaram bem incomodadas com a declaração, e demonstraram a insatisfação na rede social:

Marcos dizendo q não é saudável filho de pais separados, msm não sendo mais triste. E o conservador é Rômulo… ahan#BBB17 — Old School (@investidos) March 21, 2017

Agora FDP fala q n é saudável filho de pais separados!FALA SÉRIO MUNDO Votei 'Marcos' https://t.co/ljt9uNekVn #BBB17 https://t.co/mcCgsL8dJ4 — Marina (@Mazinhaprada) March 21, 2017

Marcos falando agora q a criança q cresce c/os pais separados ñ tem uma vida saudável. É mto preconceito, meu Deus!#ForaMarcos #BBB17 — Luciana 24% (@luinaciomg) March 21, 2017

Por favor, né Marcos? Estamos em 2017 e você vem falar algo assim? Saiba que o importante para a criança crescer com amor das pessoas ao seu redor, não importa se os pais estão juntos ou não.