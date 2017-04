Marcos tem um palpite (errado) sobre a prova do líder

Chega a quinta-feira e todos os brothers só têm uma coisa na cabeça: a disputa pela liderança. Faltando pouco mais de uma semana para o fim do Big Brother Brasil, quem levar a coroa na próxima prova estará um passo mais perto do prêmio de um milhão e meio. Marcos sabe bem disso.

Enquanto o médico estava na cozinha com seu mozão Emilly, Marcos constatou que Ieda havia ido dormir. Segundo Marcos, é estratégia para aguentar a prova do líder que pode ser de resistência. Ele também avisou Emilly que eles têm de dar o sangue e sair de uma possível prova de resistência só carregados.

Pois é, Marcos, você está um pouquinho enganado. De acordo com Tiago Leifert, a prova do líder de hoje será um pouquinho diferente. Isso porque nenhum dos brothers da casa irão participar da etapa de hoje, que será apenas classificatória: serão parentes dos confinados que participarão e eles poderão acompanhar só pela televisão. Os vencedores poderão classificar os respectivos brothers para a prova do líder definitiva, que acontecerá apenas amanhã.

E agora? Será que o parente escolhido para Marcos estará disposto a dar o sangue?