Marcos toma bronca de Emilly, mas quem dorme no tapete é Daniel

Quem esperava que o casal Marcos e Emilly ficasse todo felizinho depois da vitória dela na prova do líder errou feio, porque essa madrugada foi só DR atrás de DR (e muito edredom).

Emilly estava chateada com o namorado porque ele não a parabenizou decentemente após a vitória na prova de ontem (23). A sister disse que ela teve que se abraçar sozinha, que queria só um abraço, um beijo. Marcos, que já havia parabenizado a gêmea e estava claramente de saco cheio da bronca, começou então a aplaudir Emilly para compensar ironicamente a falha. Depois ainda se defendeu contando que não se cobra parabéns.

Por sorte, Emilly não incorporou a Flora de A Favorita em uma das cenas mais memoráveis da novela:

Deixando a discussão de lado, Emilly e Marcos aproveitaram e não foi pouco todo o conforto do quarto do líder para brincar de Twister embaixo do edredom (pelo menos é o que nossa mente inocente imaginou vendo as cenas). Mas nem tudo são flores, porque Emilly ficou reclamando que Marcos se mexia muito embaixo das cobertas. Lembrando que Emilly tem medo das câmeras com Raio-X que ela acha que existem na casa mais vigiada do Brasil.

Mas não está faltando alguém nessa matéria? Sim, Daniel! Emilly não é a líder sozinha, é uma liderança compartilhada com o paulistano. Sendo assim, onde é que Daniel vai dormir se a cama vem sendo usada por Emilly e Marcos? Simples, ele dorme no chão. O brother se prontificou a dormir em cima do tapete enquanto o casalzinho aproveita a cama king size. Que fase, heim?