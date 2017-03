Marcos vence a prova do anjo e promete imunizar Emilly

Ao contrário do que todo mundo esperava, a prova do anjo dessa semana foi realizada na manhã de sábado (provavelmente para esperar a saída da Elettra Lamborghini da casa). Assim, todos foram reunidos na sala e se vestiram com camisas hipsters para a prova da pescaria.

Ela consistia nos brothers tentando pescar cardumes com varas na piscina da casa por cinco minutos. Após a pescaria, eles deveriam fazer as contas para ver quantos pontos cada um fez, considerando que cada cor de cardume valia uma pontuação diferente.

Depois dos cinco minutos intermináveis para a pescaria e da contagem demorada, a pessoa que ficou com mais pontos foi Marcos, que ganhará um almoço especial e o direito de dar a imunidade a alguém amanhã, na formação do próximo paredão. O cirurgião colocou Daniel e Rômulo no monstro da semana, que consiste em dançar toda vez que tocar um sinal, e ainda ganhou um selinho de sua ex-namorada Emilly. Inclusive, em conversa com a sister no confessionário, ele declarou que a imunidade vai pra ela.