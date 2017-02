Estas fotos da Marilyn Monroe grávida são raras e maravilhosas

Marilyn Monroe é uma das maiores atrizes de todos os tempos e muito já foi discutido sobre a vida pessoal dela, mas, vez ou outra, surgem novos fatos e capítulos na história dessa grande diva. Recentemente, pela primeira vez, foram divulgadas fotos da estrela grávida.

Leia Mais: Esta carta de Marilyn Monroe sobre sua depressão é de cortar o coração

As seis imagens, obtidas pelo Daily Mail, foram vendidas em um leilão, no final do ano passado, por pouco mais de 2 mil dólares. O motivo de um valor tão “baixo”? Os colecionadores ricos convidados para dar lances não sabiam da importância das fotografias.

Feitas do lado de fora dos estúdios da Fox, em Nova York, elas foram tiradas em 8 de julho, 1960, e mostram a diva, aos 33 anos, exibindo uma proeminente barriguinha. Prestes a estrelar o clássico “Os Desajustados”, ao lado de Clark Gable e Montgomery Clift, ela estava na cidade para testes de cabelo e figurino.

De acordo com o jornal, o pai da criança não seria o então marido de Monroe, o escritor Arthur Miller, mas o ator francês Yves Montand, que também era casado e com quem ela teve uma caso durante as gravações do longa “Adorável Pecadora”.

Segundo a publicação, a atriz queria essa criança mais do que tudo, porém a gravidez não conseguiu ir para frente e ele preferiu não revelar isso ao mundo. Ela teve três abortos espontâneos antes de perder o bebê no verão de 1960. Marilyn sofria de uma doença chamada endometriose, enfermidade que pode causar fortes cólicas, dor no fundo da vagina durante a relação sexual e, em casos mais graves, a infertilidade.

Esse não foi o primeiro aborto da estrela. Como conta o premiado jornalista Norman Mailer, na biografia da atriz, ela teria feito pelo menos 12 interrupções na gravidez antes dos 29 anos. Embora não exista nada para provar essa afirmação.