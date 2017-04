Marinalva confessa ter tido medo de ser agredida por Marcos

Ana Maria Braga recebeu no Mais Você a quinta colocada do Big Brother Brasil, a paratleta Marinalva eliminada ontem com 77%. O foco da conversa, como não poderia deixar de ser, foram os acontecimentos dos últimos dias envolvendo as brigas de Marcos.

A apresentadora perguntou à Marinalva o motivo de ela ter saído da cama para abordar o casal em meio à gritaria, e ela declarou ter percebido que tinha uma coisa muito pesada, mas que não sabia da gravidade. Durante a exibição do vídeo do descontrole de Marcos, Marinalva se assustou e levou a mão à boca.

“Quando eu vi a Emilly encurralada, me coloquei no lugar dela. Embora eu tenha meus problemas com ela, eu não queria estar naquela situação“, explicou Marinalva. Ana Maria elogiou a estratégia da eliminada de não cobrar satisfação do agressor, e sim levar a conversa para outro rumo para cortar aquela situação.

O Mais Você também exibiu a famosa briga entre Marcos e Marinalva no dia em que ele surtou e foi acusá-la de brincar com as chagas de Cristo. O relato da paratleta foi assustador: “Eu senti que se falasse qualquer coisa ali… tinha uma faca, ele tava chupando melancia, eu olhei pra aquilo e pensei que não ia questionar nada“. Depois ela explicou que mesmo sendo um programa com câmeras, até aparecer alguém para intervir ele já teria agredido ela.

Ao final da entrevista, Ana Maria quis saber quem Marinalva achava que podia ganhar, e ela disse que Emilly deve levar por causa da torcida. Quando Ana Maria perguntou da possibilidade de outros participantes ganharem, ela declarou que tudo podia acontecer, até mesmo a expulsão de Marcos por alguma lesão causada.

Ana Maria então se despediu do público com um pensamento que parece se encaixar no BBB: “o tempo coloca tudo em seu devido lugar, cada rei no seu trono e cada palhaço no seu circo”.