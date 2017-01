Marinalva e Daniel são os primeiros anjos do BBB17

Embora na última edição do Big Brother Brasil as provas do anjo do fossem realizadas sempre aos sábados, a primeira a ser realizada esse ano foi bem numa sexta-feira. Deve ser para desestabilizar aqueles participantes que já estavam com um esqueminha semanal de atividades dentro da casa.

Foi na manhã desta sexta-feira (27/01) que a produção ordenou que os brothers vestissem mais uma fantasia cafoninha para a prova do Pomar BBB. Realizada em duplas, os competidores se dividiam entre os que estavam vestidos de frutas e os que estavam com uma cesta na cabeça. A regra era bem simples: o brother-fruta arremessava os vegetais colhidos na árvore para o brother-cesta. Ao final do tempo previsto, quem tivesse mais frutas na cesta seria a dupla vencedora.

Não se enganem com a edição ágil que veremos no programa desta sexta-feira, as provas do anjo sempre são lentas! Por sorte estamos aqui com o spoiler de que a dupla Marinalva e Daniel venceram a disputa. Além do colar do anjo, eles faturaram dois mil reais e um almoço especial.

Vamos dar uma atualizada em quem tem imunidade no paredão dessa semana? Os gêmeos que ficarem na casa não poderão ser indicados, Mayara ficou com a imunidade do líder e Roberta venceu uma prova ontem que garantiu o mesmo benefício.