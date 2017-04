Marinalva é eliminada do Big Brother Brasil 17

Em uma edição do Big Brother Brasil pesadíssima por conta do machismo de Marcos, o público acompanhou foi a eliminação de Marinalva. O programa já começou com um clima pesado, com Tiago Leifert dando bastante ênfase na situação insalubre do casal Emilly e Marcos.

Os Vts inclusive não fugiram de mostrar as grosserias e as agressões de Marcos com sua namorada, apertando seu braço e beliscando. Logo após, Leifert declarou que aquilo que vimos acontece na vida real sem as câmeras, e contou que rolou uma conversa a sós no confessionário com Marcos alertando sobre seu comportamento e uma com Emilly avisando que é dever dela denunciar as coisas a qualquer momento.

Sem tempo para mostrar qualquer VT divertido ou mesmo um discurso mais inspirado, Tiago Leifert logo entrou ao vivo na casa para anunciar que Marinalva estava eliminada com 77%. Ela saiu, foi cumprimentada pelos familiares e o apresentador avisou para nós que o BBB estava de olho.

Ficou claro o dano que Marcos causou nessa edição e nessa reta final do programa. A gente achou que Marcos tinha estragado só a festa de ontem, mas ele estragou foi o BBB inteiro.