Marinalva e Emilly requentam briga e trocam provocações

Lembram que ontem rolou uma discussão entre Marinalva e Emilly por causa da ausência de festa? A gaúcha queria uma celebração depois da cansativa prova do líder e a paratleta a chamou de insensível porque ela queria aproveitar a festa sozinha, já que todos estavam cansados demais para curtir. Bem, a briga pode até ter sido apagada ontem, mas as duas colocaram a discussão no micro-ondas e tretaram de novo.

Logo após a prova do anjo que deu o colar da imunidade para Marinalva, as duas voltaram a discutir sobre a tal festa de sexta-feira. Emilly justificou que está há muito tempo no Tá com Nada sem comer nada de diferente e que precisava da festa para comer algo, mas a briga continuou.

Dessa vez as ofensas foram um pouco mais além, pois trocaram provocações. Marinalva ficou aplaudindo o showzinho e Emilly ficou visivelmente irritada com isso. A discussão acabou com a gêmea reclamando com Marinalva e a paratleta saindo mandando beijinho no ombro.

Será que Marinalva vai virar o alvo de Emilly? Imagina só quando a gêmea descobrir que a paratleta está imune essa semana!