Marinalva ganha a imunidade (mas não sabe disso ainda)

Vestidos de porquinhos, os brothers foram reunidos nessa manhã de sábado para mais uma Prova do Anjo. Na reta final do programa, vencer essa prova é considerada questão de honra.

A regra da prova do porquinho é simples: cada um dos brothers tinha 3 cofrinhos de porco com valores diferentes. Em cada rodada, um deles devia escolher o porco de um amiguinho pra destruir. Ganhava quem sobrasse, e a pessoa levava uma imunidade (mas não sabe disso ainda) e o valor que tivesse no porco.

Como era de se esperar, a prova rendeu alguns momentos de puro climão. Vivian escolheu quebrar o cofre de Emilly, e a gêmea falou ironicamente “sempre eu”. Emilly foi a primeira a ser eliminada da prova, seguida de Marcos. No final sobrou apenas Vivian e Marinalva, e a paratleta levou o colar do anjo (e ainda ficou brava porque estava deixando a amazonense ganhar).

Para o Castigo do Monstro, ela escolheu Emilly e Ilmar para imitarem lesmas quando tocar uma música. Colocar o líder no monstro sempre é arriscado, mas ela pode se dar ao luxo porque está imune.