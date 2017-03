Marinalva, Pedro e Emilly disputam paredão triplo no BBB17

Estamos nos 40º dia de confinamento e os brothers passaram por mais um domingo de formação de paredão, com direito a reviravolta e mais uma disputa tripla. Marinalva, Pedro e Emilly estão na berlinda, e vamos contar como foi formada essa competição.

A edição de hoje do Big Brother Brasil começou com os últimos acontecimentos da casa, tendo Roberta pensando para quem daria o anjo e a galera especulando para que serviam as pulseiras que Ilmar colocou por ordem do Big Fone. As brigas de Emilly e Marcos também ganharam espaço na edição.

Tiago Leifert abriu a comunicação com a casa e de cara já anunciou o significado da pulseira vermelha de Roberta, e a sister precisou indicar alguém na hora para o paredão. Ela indicou a Marinalva, não sem antes perguntar se o Ilmar estava imune essa semana. Já para imunizar, Roberta passou o colar do anjo para Ieda. O líder aproveitou para perguntar sobre a pulseira branca, e Leifert avisou que não era hora de falar ainda.

Foi a vez do líder falar seu voto e Ilmar justificou-se como uma forma de autodefesa, indicando Pedro para o paredão. O brother recebeu sem surpresa a indicação do líder. Confira agora cada um dos votos no confessionário e as respectivas justificativas:

Rômulo votou em Emilly porque ele queria votar em outras pessoas e ela é a que apresenta o comportamento menos bacana.

Emilly votou em Rômulo porque ele é o maior jogador na casa e porque votou nela.

Pedro votou em Emilly porque ela está afastada da casa e por ser meio arrogante.

Vivian votou em Emilly porque é uma inimizade clara.

Marcos votou em Vivian por falta de opção.

Marinalva votou em Emilly porque é uma boa jogadora e gosta de competir com os fortes.

Daniel votou em Rômulo e torce para Emilly melhorar.

Roberta votou em Emilly porque não quer amigos disputando um paredão.

Ieda votou em Emilly porque as coisas continuam igual.

Assim que conversou com a casa, Leifert revelou que Emilly havia novamente liderado a votação no confessionário e estava no paredão. O apresentador ordenou o sorteio do dedo-duro, e Pedro teve o direito de perguntar ao Marcos quem ele havia votado. Sem cerimônias, ele declarou voto em Vivian.