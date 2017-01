Mas já? Mayara e Vivian são as primeiras líderes do BBB17

Esqueçam aquelas provas de resistência com dezenas de horas de duração, porque a atual turma do Big Brother Brasil fez questão de terminar bem cedo a primeira prova do líder da edição. Realizada em duplas, a prova consistia em manter um poste aceso com cada um dos participantes pressionando um botão com uma lança. A bailarina Gabriela Flor foi a primeira a ~dançar~ ainda durante a transmissão do programa pela Globo, e sua saída eliminou também sua parceira Elis.

Poucos minutos depois, uma quantidade surpreendente de brothers foi abandonando a prova. Roberta e Ieda desistiram da disputa sem qualquer tristeza. “Tudo sob controle, eu vou para o meu quarto preto. Muito Obrigada”, se despediu Roberta dos outros participantes antes de ir descansar. Nem bem Roberta havia saído do jardim e a dupla Pedro e Rômulo também estava eliminada após um movimento em falso do jornalista gamer. A seguir foi a vez de Marcos e Luiz Felipe largarem suas hastes e a disputa pelo quarto do líder.

O páreo final para a liderança estava entre as dupla formada por Vivian e Mayara e a composta por Ilmar e Marinalva. Enquanto os quatro restantes sofriam de pé e segurando uma lança num poste cenográfico, todos os outros brothers ~sofriam~ sentados na cozinha comendo lanche e batendo papo.

Longe das comidinhas e já cansados, Ilmar e Marinalva saíram da prova e a vitória ficou com a dupla Vivian e Mayara. Felizes e serelepes, as duas fizeram uma baita festa pela conquista e se sagraram as primeiras líderes do Big Brother Brasil 17 nessa que foi uma das provas de resistência com menos resistência dos participantes, tendo durado menos de duas horas. Parabéns, meninas! Falta só ver agora quem vai ficar com a imunidade e quem vai levar 10 mil reais pra casa.