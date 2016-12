Masterchef: Ana Paula Padrão discute com Marcelo e apenas LACRA

Marcada pelo machismo escancarado dos participantes, a primeira edição do Masterchef Profissionais terminou coroando Dayse Paparoto. A vitória, muito comemorada nas redes sociais, foi uma resposta para todos aqueles que diminuíram o talento da chef ao longo da competição.

E, nesta terça-feira, 20, a Band resolveu reunir todos os concorrentes para uma espécie de “lavagem de roupa suja” no palco do programa. E a jornalista Ana Paula Padrão brilhou!

A cena na qual Ivo manda Dayse varrer o chão, uma das mais chocantes de toda a temporada do reality, obviamente, foi o destaque do episódio. Após a exibição de um VT com o momento, a apresentadora pergunta diretamente para Ivo se ele era machista. “Imagina. Não. Não sou machista de jeito nenhum”, responde ele, Ana retruca: “O que é isso aí [ que você fez], então? Preconceito?”

Claro, foi a deixa para Marcelo entrar na discussão. Com a justificativa de, na mesma prova, ter pedido para Fádia ser a responsável por desossar, uma tarefa considerada ~pesada~, ele questionou a edição do programa – supostamente tendenciosa – que “pintou” ele como machista mesmo ele tratando a chef de igual para igual.

“Me diz, então, onde está o lado do feminismo e do machismo? […] A mulher tem que situar um nível de igualdade. A partir do momento em que se faz inferior, ela está fazendo a própria vítima da história”, disse.

Pacientemente, Ana Paula resolveu desenhar o feminismo para ele:

“Em primeiro lugar, não sei se desossar é o lado podre. Sou uma leiga, como diz o João. Segundo, o machismo não é o contrário de feminismo. Ou melhor, o feminismo não se opõe ao machismo. O feminismo é apenas a necessidade e a defesa de que ambos os gêneros tenham as mesmas oportunidades”.

Ao tentar concluir o pensamento, Marcelo a interrompeu: “Infelizmente, a gente vive um mundo onde todo mundo assimila que tudo é machista. Aposto que o Ivo pegaria a vassoura e mandaria para mim. Eu, quando perdi meu pai, infelizmente, voltei para trabalhar e o chefe botou o dedo na minha cara e falou que eu era um merda, e não por que sou homem ou mulher, mas a profissão exige essa pressão. Cozinha é isso, não vai mudar”.

Mais uma vez, Ana Paula tentou continuar, foi interrompida NOVAMENTE pelo participante e lacrou:

“Deixa eu terminar de falar, Marcelo, por favor! O Ivo não disse ‘Marcelo, vá varrer o chão’, ‘Dário, vá varrer o chão’. Nós estamos discutindo uma coisa que aconteceu. Ele poderia ter dito isso para um homem? Não sei, mas ele não disse. Ele disse para uma mulher. EU não estou considerando isso. O público considerou isso um episódio de machismo”.

Assista ao momento:

O embate com o participante, no entanto, não foi o único. Tentando sugerir ter sido deliberadamente prejudicado por Paola Carosella, ele disse não ter cabimento ter recebido dela uma nota 2. “Você somou todas as notas dadas por ela a você, Marcelo? Pois é. Para ela, você foi o vencedor do programa”, finalizou Ana Paula.

Veja o momento: