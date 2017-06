Matthew Perry tem pesadelos (mesmo!) sobre volta de “Friends”

Vira e mexe, algum ator do elenco de “Friends” declara que acha péssima a ideia de um retorno da série (snif!). Agora foi a vez de Matthew Perry – para sempre Chandler Bing em nossos corações – dizer que recusaria prontamente participar de qualquer tipo de reunião. “Tenho um pesadelo recorrente, e não estou brincando”, disse ele à revista Variety.

Ele deu detalhes: “Quando durmo, tenho este pesadelo que fazemos ‘Friends’ de novo e ninguém se importa. Fazemos uma temporada inteira, voltamos, e ninguém se importa com isso”.

Por causa desse recado do inconsciente, Matthew garante que recusará qualquer convite para qualquer possibilidade de volta da série. “Acabamos tão no topo. Não podemos superar aquilo. Por que deveríamos ir lá e fazer de novo?”, pondera.

É, parece que vamos continuar apenas sonhando com isso… E acompanhando as carreiras de Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer – além do próprio Matthew Perry, claro – no pós-“Friends”.