Mayara ainda não entendeu o motivo de ter sido votada por 7

Hoje é dia de eliminação no Big Brother Brasil, só que uma das emparedadas ainda não entendeu o motivo de ter sido colocada na berlinda. Ainda mais por ter ido com SETE votos. Inquieta, Mayara tem apelado até para teoria da conspiração para explicar sua indicação, mas o motivo é bem mais simples e vamos explicar.

Desde domingo a sister tem feito uma contagem mental para entender de onde vieram os seus sete votos, e cada teoria é mais absurda que a outra. Ela, por exemplo, tem falado muito mal de Elis porque tem certeza que o sétimo voto (aquele que ela não sabe de quem veio) foi da cabeleireira. Na verdade, Elis votou em Ilmar e o sétimo voto foi de Roberta.

Em conversa com a também emparedada Vivian, Mayara falou que tudo não passou de um plano maquiavélico da Emilly. O motivo pra isso? Problema de ego. Segundo Mayara, a líder armou toda a situação por causa e competição feminina. Vivian até tentou explicar que não foi isso, mas Mayara está certíssima que Emilly é um grande ser do mal que separou duas amigas.

Por favor, né Mayara? Parou, né? Já é muito feio quando homem faz esse comentário machista de que mulheres nunca podem ser amigas porque sempre competem, agora até você vem manter essa visão ofensiva sobre as mulheres? Grande parte dos votos que você levou no paredão têm a ver com você e Vivian terem se isolado da casa e terem atitudes egoístas. Quer um exemplo?

No começo da manhã de hoje (07), você Mayara estava com fome e decidiu pegar todos os ovos do Tá com Nada para comer. Se você está num grupo com pessoas com comida contada, é um ato extremamente egoísta você pegar a comida que deveria ser de todo mundo e comer sozinha sem avisar ninguém. É só uma dica, viu?