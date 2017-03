Mayara dá uma alternativa genial para o muro do BBB17

Após dois dias da tal ~grande reviravolta~ do Big Brother Brasil, a casa entrou num estado de marasmo impossível. É como se os brothers desistissem de vez de fazer alguma coisa minimamente interessante, já imaginando que o prêmio vai entrar na conta bancária de Emilly. Se as ideias dentro da casa estão ruins, pelo menos fora a coisa foi um pouco mais criativa.

Durante o programa #RedeBBB, comandado por Rafael Cortez exclusivamente para a Internet, a ex-bbb Mayara participava de um papo com o Pedro Falcão, a Bianca Jahara (BBB8) e a Paulinha (BBB11). Durante o papo, os eliminados do Big Brother Brasil comentaram que era esperado que Emilly fosse para o outro lado do muro, assim como era esperado quem seriam as pessoas que ela escolheria para mandar pro lado mexicano.

Nessa hora, Mayara deu uma sugestão que, no mínimo, pareceu mais interessante do que a reviravolta como foi feita pela Produção. A ideia de Mayara era mandar Emilly e as pessoas que haviam votado nela para o mesmo lado da casa. Aí teríamos tudo de bom rolando: Emilly e Marcos separados por um muro e a pobre gêmea confinada com seus desafetos e longe dos amigos.

Fica a dica para o Dourado e o Boninho, diretores do Big Brother Brasil. Se precisarem de mais ideias para reviravoltas que gerem intriga, vocês têm o contato da Mayara.