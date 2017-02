Mayara é eliminada do Big Brother Brasil

Hoje foi dia de paredão no Big Brother Brasil e rolou a eliminação de Mayara com 81,60%. Confira todos os detalhes sobre a edição de hoje do nosso reality show de confinamento favorito.

O programa começou com um VT falando sobre a Emilly e em como uma garota tão nova conseguiu ser tão articulada a ponto de votar Mayara e Vivian no paredão, além de de colocar ela como uma mulher dividida por dois homens (o que sabemos que não acontece). Logo depois, quem ganhou vídeo engraçadinho foi Roberta, a mulher-meme que é o braço direito de Emilly.

Mais pessoas na casa ganharam vídeos temáticos: Marinalva sobre sua garra, Ieda sobre sua beleza e saúde, Daniel e seu jeitão todo paulistano da Zona Leste.

A saga do sétimo voto de Mayara e o mistério do superpoder do Luiz Felipe (ganhado no Jogo da Discórdia) tiveram um espacinho garantido na retrospectiva dos últimos momentos. Mayara passou o tempo todo tentando descobrir se Elis havia votado nela e Luiz Felipe se achando como a pessoa que definirá o próximo paredão por poder ter um peso duplo no voto. Ainda sobre a história do sétimo voto, a equipe do BBB precisou fazer hora extra pra editar um vídeo de minutos antes do programa ao vivo quando Roberta, Elis e Mayara estavam em meio a uma mini-discussão sobre o assunto. E, claro, Mayara continuou sem saber de quem era o sétimo voto.

Tiago Leifert abriu contato com a casa mais vigiada pra conversar com as emparedadas e fazê-las sofrer com a nova regra do programa de não exibir mais as famílias para os participantes na berlinda. A cara delas mostrou bem isso:

Tiago Leifert começou seu discurso-textão perguntando às emparedadas o que aconteceu para elas irem da liderança dupla até a fogueira. Mayara tentou explicar sua visão, e disse que tem que aceitar e paciência. Já Vivian declarou que elas se colocaram demais no jogo, desde o começo, e por causa disso ficaram em risco. “Eu não pensei que teria que separar gêmeas de novo”, declarou Leifert a respeito do grude das novas melhores amigas. O apresentador disse que elas são a cara do programa, mas que o jogo pode ter mudado nos últimos anos, e se perguntou qual será a estratégia da sister que ficasse. Por fim, anunciou a eliminação de Mayara.

Já do lado de fora Mayara não foi recebida com palavras de conforto ou com abraços, apenas um grito de toda a platéia avisando quem havia dado o sétimo voto. A cara de Mayara, como dá pra ver na foto abaixo, foi impagável: