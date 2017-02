Mayara está simplesmente REVOLTADA com sua indicação ao paredão

A formação do paredão nessa noite de domingo (05) no Big Brother Brasil causou reações variadas nas indicadas. Se por um lado Vivian está chorando muito pelos cantos, Mayara está completamente virada no Jiraya de tanta raiva que sente por ter levado sete votos na casa.

A primeira pessoa na qual Mayara disparou sua fúria foi Marcos, afinal ele fez o inferno na casa durante o castigo do monstro e gerou uma revolta geral. Inclusive o voto de Mayara no paredão foi para Marcos, e ela manteve a justificativa de que o brother teve comportamento machista e ofensivo (como ele ter deixado a coxa dela roxa durante uma das ~brincadeiras~ do monstro).

Depois de prometer que fará Marcos se arrepender de tudo até a próxima terça-feira, Mayara mirou sua raiva em Emilly. Entre uma ou outra palavra de baixo calão, quando as duas se encontraram à beira da piscina, a indicada ao paredão gritou aos sete ventos que Emilly é falsa. A atual líder até perdeu um pouco o rebolado e foi retirada do jardim pela Roberta.

Sentada com Manoel e Vivian no jardim, Mayara reiterou o quão revoltada está com sua indicação, além de não entender como Marcos nem ao menos foi cogitado a entrar na disputa (obviamente ela não imagina que o médico teve cinco votos, dois a menos que ela). E repetiu suas ameaças de como vai fazer o caos para o brother. Vivian apenas chorava.

Em outro canto do jardim, Ieda e Marinalva davam outras justificativas sobre a indicação de Vivian e Mayara. Entre elas, o fato das sisters não ajudarem em nenhuma das tarefas da casa. “Aqui não é uma colônia de férias, é o Big Brother”, disparou Ieda.