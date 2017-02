Mayara faz a Nazaré Matemática pra descobrir sétimo voto no BBB17

O Big Brother Brasil chega ao dia do paredão com uma dúvida que tira o sono de todo mundo. Quer dizer, só tirou o sono de Mayara que não tira uma pergunta da cabeça: DE QUEM VEIO O SÉTIMO VOTO?

Para quem não sabe do que se trata, na formação do paredão no último domingo (05) Mayara tomou sete votos e foi mandada para a berlinda. Ela ficou chocada com o tamanho de sua rejeição e começou a tentar descobrir de quem vieram os tais votos. Segundo suas contas, ela foi indicada por Ieda, Rômulo, Marinalva, Pedro, Marcos e Ilmar, mas isso dá apenas seis votos. O problema é que ela não faz ideia de quem foi o sétimo.

Segundo suas investigações baseadas basicamente no éter, ela tem certeza que o voto veio de Elis. Mayara até usou isso como justificativa para falar muito mal de da sister que supostamente votou nela. Só que ela não sabe que Elis, na verdade, votou Ilmar porque ele foi desagradável com ela na prova de resistência. O sétimo voto veio de Roberta, que deixou de votar em Marcos após uma conversa com a líder Emilly. Desde então, Roberta tem evitado conversar muito com Mayara, e sempre fica evasiva.

A Internet, sempre maravilhosa e querendo muito barraco, já tem ideias maravilhosas para resolver esse conflito com Mayara:

JA PENSOU NA HR QUE A MAYARA TIVER FECHANDO A PORTA QUANDO SAIR A ROBERTA GRITAR " O SÉTIMO VOTO FOI MEUUUUU " kkkkk parei de sonhar #BBB17 — ka 🚑 (@_kahhp) February 7, 2017

Se o Brasil inteiro gritar ao mesmo tempo "Roberta foi o sétimo voto" será que eles escutam la dentro? #bbb17 — PORRA LOUCA (@Batenappk) February 6, 2017