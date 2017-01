Mayara tem má impressão de Gabriela Flor e já pensa em paredão

Mal deu tempo de conhecer todos os participantes do Big Brother Brasil 17 e já tem uma que está com a batata assando. Em uma conversa com o gêmeo Antônio, a líder Mayara confabulou estratégias para a votação com o brother e declarou não sentir muita simpatia por Gabriela Flor. O desconforto com a sister já começou logo depois da prova de resistência, quando Mayara, Antônio e a também líder Vivian classificaram a bailarina como “arrogante”.

Enquanto eles preferiram crucificar o comportamento de Gabriela Flor, a gêmea Emilly foi bem mais sensata e questionou a própria baiana sobre as atitudes dela na casa. E a razão para a sister estar mais fechada no primeiro dia é bem mais simples e justificada do que pensávamos: ela não havia comido naquele dia, estava tão afetada pela fome que isso afetou o seu humor. “Tu passou uma impressão que não é tua. Tô te adorando agora”, revelou Emilly a Gabriela Flor enquanto curtiam a piscina. Quem nunca ficou com um mau humorzinho por conta de fome que atire a primeira Estaleca, não é mesmo?

Devidamente alimentada, Gabriela Flor foi bem mais simpática com os participantes na manhã desta quarta-feira (25/10), dançou funk e brincou com todo mundo. A mudança de comportamento chamou a atenção da líder. Mayara teve dificuldade em esconder a falta de paciência enquanto Gabriela Flor fingia tirar fotos de modelo para as câmeras:

“Muito forçada. Detesto gente assim”, disparou Mayara no instante em que Gabriela Flor saiu de perto. Com Mayara e Vivian tendo direito a colocar uma pessoa no paredão (e toda essa influência de Antônio), melhor Gabriela Flor torcer para conseguir imunidade ou algo assim até a formação da berlinda.