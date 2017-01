Mayla garante que não beijou de língua o Luiz Felipe no BBB17

Enquanto os casais formados pelos gêmeos no Big Brother Brasil estão trocando juras de amor e até conversando sobre casamento, o casal Luiz Felipe e Mayla formado na festa de baixo orçamento não está indo muito bem. Para falar a verdade, está péssimo. Depois do brother ter passado a última festa chorando as pitangas com Roberta, agora chegou a vez da sister ter uma conversa séria com Mayla.

Com toda a sabedoria de alguém que estava fantasiada de planeta Terra, Roberta contou tudo o que Luiz Felipe lhe contou durante a última festa e aproveitou para tirar a dúvida se os brothers haviam mesmo se beijado. Mayla explicou que não, que havia sido apenas um selinho e não teve língua envolvida. “Ele queria me beijar real, mas eu fiquei com a boca paradinha. Não senti a língua dele, isso eu tenho certeza”, explicou Mayla.

O planeta Terra com toda sua infinita paciência também foi conversar com Luiz Felipe pra tentar fazer um meio de campo entre o casal, mas acabou dando de cara com alguém bem teimoso. “Nessa hora não é mais orgulho, tô com medo de me machucar”, confessou Luiz Felipe para Roberta. O papo bonitinho acabou logo depois disso, porque ele voltou a falar que Mayla está muito abaixo do padrão dele…

…. francamente, heim?

No fim o casal continua nesse climão e acabamos descobrindo mais um recurso de Roberta na casa do Big Brother Brasil: reconciliadora oficial com cosplay de planeta Terra. Como não amar essa mulher?