Meryl Streep e Robin Wright debatem empoderamento feminino em SP

No dia 29 de maio, as atrizes Meryl Streep e Robin Wright estarão em São Paulo para um evento do Banco Santander Brasil sobre empoderamento feminino. Elas debaterão a posição da mulher no mercado de trabalho e falarão sobre lideranças femininas.

Na ocasião, ainda será lançada no país a quinta temporada de House of Cards, que chegará à Netflix em 30 de maio e contará com a personagem interpretada por Wright ainda mais em destaque.

Já disse Frank Underwood: "Nós não nos submetemos ao terror, nós criamos o terror". A quinta temporada de #HouseOfCards chega dia 30/05/17. pic.twitter.com/Mgzpysn2gb — Netflix (@NetflixBrasil) January 20, 2017

No ano passado, Robin Wright trouxe à tona um tema importante: a desigualdade salarial entre homens e mulheres. Apesar de sua personagem, Claire Underwood, também ser protagonista como Frank Underwood, papel de Kevin Spacey, o ator ganhava bem mais. Na ocasião, ela falou sobre o assunto ao Huffington Post. “Há poucos filmes ou séries de televisão em que as mulheres e homens são representados igualmente – e isso acontece em House of Cards. Eu olhei as estatísticas e Claire Underwood era mais popular do que Frank. Então, eu tirei proveito disso e disse para eles: ‘É melhor vocês me pagarem ou eu vou a público’. E eles pagaram”, revelou.