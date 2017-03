Milagres acontecem? Emilly e Marcos não discutiram em festa!

Essa noite rolou uma festa com temática nordestina no Big Brother Brasil para mostrar a Elettra Lamborghini uma faceta cultural brasileira que não é tão conhecida no exterior. A italiana aprendeu a dançar músicas brasileiras e se acabou na pista de dança com Vivian, mas o acontecimento mais impressionante da festa foi outro: o casal com pós-doutorado em DR não discutiu na festa!

Nadinha! Emilly e Marcos passaram a festa toda em paz, curtindo a música, dançando com Elettra e sem a ajuda de nenhum baldinho com 90% de álcool. Ok, teve uma resposta meio atravessada que Marcos deu quando a gêmea perguntou a respeito da cara séria dele, mas tudo rolou tão em paz que nem conta.

Eles até passaram um tempinho juntos conversando sobre Elettra ser uma participante falsa. Existe coisa mais de casal fofo que se reunir para discutir propósitos ocultos da Produção de um reality de confinamento? Eu acho que não.