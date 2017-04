Misteriosa piscina de bolinhas surge no BBB17

Assim que os brothers colocaram os pés para fora de casa, perceberam que algo muito estranho havia acontecido no jardim. Nada menos que uma piscina de bolinhas gigantesca surgiu no meio da casa, sem qualquer aviso da Produção ou do Tiago Leifert.

Os participantes passaram um tempo tentando descobrir o que se tratava aquilo, acreditando que poderia ser parte da prova do anjo, da comida ou até mesmo referente ao primeiro de abril. Vivian apostou na zoeira e disse que precisavam arremessar Marinalva lá dentro para descobrir o que se trata.

Mas se o pessoal lá de dentro da casa não faz ideia do que se trata o brinquedo gigante, nós aqui do lado de fora… também não temos a menor pista do que se trata. Como nem o site oficial explicou a razão para aquela piscina, provavelmente é apenas zoeira de primeiro de abril. Lembrando que não teremos mais prova do anjo nessa edição pelo número reduzido de participantes.