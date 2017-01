Monstro da semana: Roberta, Antônio e Manoel viram astros

Ontem aconteceu a prova do anjo no Big Brother Brasil e rolou a vitória de Daniel e Marinalva. No entanto, os mais atentos perceberam um pequeno detalhe: cadê o monstro? Nas edições anteriores, o anjo escolhia dois brothers para cumprir uma prenda até a formação do paredão. E, com um pouco de atraso, o castigo do monstro apareceu na casa neste sábado (28/01).

Roberta e os gêmeos Antônio e Manoel foram os escolhidos para iniciar a Monstro Tour do programa. A tarefa é bem simples, Roberta se vestiu de planeta Terra, Manoel é a Lua e Antônio é o Sol, e quando tocar a música eles precisam ir até o jardim e rodopiar os movimentos de translação e rotação igual os planetas de verdade.

Uma tarefa simples, certo? Errado! Os três estão completamente perdidos com os movimentos dos corpos celestes, não sabem quando têm que rodar no próprio eixo e quando têm de circular Antônio. Ah, e Roberta já mandou avisar que está tontinha em seu papel como planeta Terra.

Os monstros também estão com castigos severos: eles só podem tirar a fantasia para tomar banho, e a utilização da piscina está proibida. Como um dos gêmeos já será eliminado no próximo domingo, quer dizer que um deles nunca mais usará a piscina da casa mais vigiada.