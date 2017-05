MTV Movie & TV Awards: os momentos mais incríveis da premiação

O MTV Movie & TV Awards 2017 aconteceu ontem à noite e, entre uma revelação de vencedor e outra, as celebridades que fazem com que Hollywood aconteça protagonizaram momentos dignos de verdadeiros prêmios.

Não viu? Relaxa – o MdeMulher conta para você o que aconteceu de mais incrível. Olha só:

A atriz concorreu com homens e mulheres pelo troféu de Melhor Atuação em Filme – e, ao ganhar, por sua performance em “A Bela e a Fera“, deu um discurso verdadeiramente inspirador. “A MTV ter se antecipado em criar um prêmio sem gênero na atuação significa algo diferente para cada um”, ela disse, “mas pra mim, indica que atuar é capacidade de se colocar no lugar de outra pessoa e isso não precisa ser separado em duas categorias. Empatia e imaginação não deveriam ter limites”. Simplesmente maravilhosa, não é?

…e quem entregou o troféu para ela foi a intérprete da primeira personagem não-binária da televisão

Asia Kate Dillon, a Taylor de “Billions”, foi quem premiou Emma Watson. No discurso de agradecimento, a atriz de “A Bela e a Fera” não deixou passar em branco. “É muito significativo pra mim estar ganhando este prêmio e também estar recebendo ele de você, Asia. Obrigada por me educar de maneira tão inclusiva, paciente e amorosa”, ela disse.

Millie Bobby Brown, a Eleven, ficou emocionada ao conhecer Emma Watson

A pequena também ganhou a pipoca de ouro por Melhor Atuação em Série, e, no discurso que seguiu a premiação, acabou se emocionando e derrubando algumas lágrimas. Mais adiante na noite de ontem, foi também ao se encontrar com Emma Watson, que a atriz de “Stranger Things” deixou bem claras suas emoções: de início com vergonha, ela demonstrou com todas as letras estar muitíssimo impactada.

E teve um ~remake~ ao vivo de “A Bela e a Fera”.

Já que é pra homenagear o filme pelo qual Emma Watson foi premiada, vamos fazer isso direito, né? O apresentador da noite, o ator Adam DeVine, encarnou a Fera, enquanto Hailee Steinfeld foi a Bela. O melhor de tudo? Sem dúvida nenhuma, Rebel Wilson como a maravilhosa Senhora Samovar.

Olha só:

TO-DO o elenco de “13 Reasons Why” ficou juntinho de novo

Dylan Minnette, Miles Heizer, Justin Prentice, Ross Butler e Katherine Langford. TODOS esses maravilhosos estavam lá.

Teve o poderoso – e último! – trailer de “Mulher Maravilha”

O filme será lançado no dia 1º de junho, e teve seu trailer final divulgado ontem. Veja você mesma:

E, por fim, ESSE vestido deixou todo mundo de queixo caído

Zendaya, sua maravilhosa!