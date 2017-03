Mulheres do BBB17 passam a tarde no salão, veja o antes e depois

Uma famosa marca de produtos estéticos que sempre patrocina o Big Brother Brasil disponibilizando seus itens para os participantes dessa vez foi além e promoveu uma transformação digna daquelas que a gente sempre sonhou em participar no programa da Xuxa.

As mulheres da casa passaram a tarde num salão montado lá no programa para arrumarem cabelo, unhas, maquiagem etc, tudo com auxílio de especialistas que não podiam falar nada para não passar qualquer informação para as sisters. No programa ao vivo, antes do show de Simone & Simaria, Tiago Leifert mostrou cada uma das mulheres e elogiou o visual de todas.

Vamos conferir o comparativo?

O antes e depois de Emily:

O antes e depois de Ieda:

O antes e depois de Marinalva:

O antes e depois de Roberta:

O antes e depois de Vivian: