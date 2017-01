Netflix surpreende e divulga o maior vídeo de spoilers do mundo

Nesta segunda-feira (23), a Netflix resolveu surpreender e divulgou o maior vídeo de spoilers do mundo. Ele foi feito durante a Comic Con Experience 2016, que rolou em São Paulo. Na ocasião, a empresa disponibilizou ao público a Cápsula do Spoiler, uma cabine à prova de som, na qual todo mundo podia contar a parte que quisesse de qualquer série.

O resultado é um vídeo riquíssimo, com mais de quatro horas de duração, sobre várias produções disponíveis no serviço de streaming, como How I Met Your Mother, Stranger Things, Orange is the New Black e Gilmore Girls, por exemplo. Confira, a seguir – por sua conta e risco!