Todos os filmes e séries que estreiam na Netflix em abril

É primeiro de abril, mas esta notícia é completamente verdadeira: a Netflix preparou várias novidades para o mês que acabou de chegar.

Leia Mais: Todos os filmes e séries que saem da Netflix em abril

Entre os destaques, a série original “Girlboss”, que vai contar a trajetória de sucesso da empresária Sophia Amoruso, e os filmes “Ex-machina” e “Velozes & Furiosos 7”.

Vem ver as outras estreias!

SÉRIES

Girlboss

Temporada 1

Disponível 21/04/2017

Las Chicas Del Cable

Temporada 1

Disponível 27/04/2017

The Get Down

Temporada 2

Disponível 07/04/2017

Better Call Saul

Temporada 3

Disponível 11/04/2017

Chelsea

Temporada 2

Disponível 14/04/2017

Chewing Gum

Temporada 2

Disponível 04/04/2017

Dear White People

Temporada 1

Disponível 28/04/2017

The Walking Dead

Temporada 6

Disponível 11/04/2017

Bill Nye Saves The World

Temporada 1

Disponível 21/04/2017

FILMES

Velozes & Furiosos 7

Disponível 23/04/2017

Ex Machina

Disponível 17/04/2017

Rock of Ages

Disponível 15/04/2017

Sandy Wexler

Disponível 14/04/2017

Apostando Tudo

Disponível 07/04/2017

Castelo de Areia

Disponível 21/04/2017

A Mala e os Errantes

Disponível 21/04/2017

Flores Raras

Disponível 01/04/2017

Rodney King

Disponível 28/04/2017

Small Crimes

Disponível 28/04/2017

El Faro de las Orcas

Disponível 07/04/2017

Radical – A Controversa Saga de Dadá Figueiredo

Disponível 12/04/2017

Anastasia

Disponível 07/04/2017

DOCUMENTÁRIOS E ESPECIAIS

Quem é Jonbenet

Disponível 28/04/2017

Strike a Pose

Disponível 07/04/2017

A Plastic Ocean

Disponível 19/04/2017

Louis CK 2017

Disponível 04/04/2017

Hot Girls Wanted: Turned On

Temporada 1

Disponível 21/04/2017

Tales By Light

Temporada 2

Disponível 21/04/2017