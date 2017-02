Netflix lança vídeo genial e muito hilário com João Kléber

Recentemente, a Netflix divulgou uma pesquisa dizendo que, em se tratando do serviço de streaming, os casais brasileiros são os que mais “traem”. É aquela velha história: você e o mozão combinam de assistir uma série juntos, mas um dos dois não se aguenta e acaba vendo algum episódio sozinho. Quem nunca, não é mesmo?

Com base nisso, a Netflix publicou hoje (20) um vídeo muito genial em que João Kléber mostra ~cenas fortes~ de um homem assistindo a Narcos sem a namorada. As imagens rolam ao melhor estilo “Teste de Fidelidade” e o barraco no palco do ~programa~ acontece tal qual os exibidos na Rede TV!.

Simplesmente maravilhoso, dá só uma olhada: